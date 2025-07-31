Стартовал прием заявок на Всероссийскую премию молодежных достижений «Время молодых»

С 18 июля по 31 августа открыта регистрация на Всероссийскую премию молодежных достижений «Время молодых». Премия поощряет лидеров общественных организаций, сотрудников, руководителей и команды в сфере молодежной политики, коммерческих организаций — всех, кто создает условия для самореализации детей и молодежи. Организатор премии — Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь).

В 2025 году в премии появилась номинация «Лидер молодых», которая предусмотрена для глав муниципальных образований, открытых к диалогу и сотрудничеству с молодежью и молодежными организациями.

Также в рамках премии пройдет Всероссийский конкурс профессионального мастерства для специалистов, которые работают с молодежью. В его рамках предусмотрены шесть индивидуальных и три командные номинации: «Рядом с молодежью: управление молодежной политикой», «Время профессионалов: технологии работы с молодежью», «Вклад в будущее: молодежная политика и воспитательная работа», «Дорогу молодым: управление талантами и раскрытие потенциала в компаниях и ведомствах», «Ведем за собой/Первые: развитие детских и молодежных коллективов», «Министр молодежи», «Команда молодежного центра», «Команда муниципалитета», «Команда предприятия/ведомства».

Традиционно стартовал прием заявок и в номинации «Молодежная столица

России» — для городов с выдающимися достижениями и масштабными планами по совершенствованию сферы молодежной политики своего муниципалитета и региона.

Подробная информация о премии и конкурсах представлена на сайте проекта.