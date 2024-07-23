Стартовал прием заявок на Всероссийскую премию молодежных достижений «Время молодых»

Росмолодежь дала старт приему заявок на Всероссийскую премию молодежных достижений «Время молодых» . Премия направлена на поощрение организаций, лидеров сферы, сотрудников, руководителей и команд в сфере молодежной политики, коммерческих организаций, молодежных СМИ, блогеров.

В этом году победителей определят в семи номинациях: «Событие года», «Сообщества молодых», «Друг молодых», «Место молодых», «Голос молодых», «ГосСтарт», «Друг России».

Также в этом году снова можно подавать заявки на участие в свободном порядке. Для этого предусмотрена номинация «Вклад в молодость» — для физических и юридических лиц, внесших наиболее значимый вклад в развитие молодежной политики, осуществляющих социально-полезную деятельность, имеющих успешный опыт реализации проектов и программ в 2023-2024 годах.

В рамках премии пройдет Всероссийский конкурс профессионального мастерства для специалистов, которые работают с молодежью. В нем предусмотрены пять индивидуальных и две командные номинации: «Рядом с молодежью», «Время профессионалов», «Вклад в будущее», «Дорогу молодым», «Министр молодежи 2024», «Команда молодежного центра», «Команда муниципалитета».

Кроме того, ранее, на открытии Дня молодежи было объявлено о приеме заявок на конкурс «Молодежная столица России-2025» — для городов с выдающимися достижениями и масштабными планами по совершенствованию сферы молодежной политики своего муниципалитета и субъекта. Город-победитель сможет провести у себя проекты экосистемы Росмолодежи.