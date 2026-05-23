Стартовал шестой сезон проекта «Флагманы образования» Президентской платформы «Россия – страна возможностей». К участию приглашаются учащиеся от 14 лет, студенты, молодые и опытные педагоги, управленцы, а также специалисты из сфер воспитания, культуры, спорта и молодежной политики.

Проект направлен на профессиональное и личностное развитие педагогов и команд, а также на формирование среды, в которой молодые люди получают возможности для самореализации в России.

В шестом сезоне расширены форматы участия: внедрен командный конкурс и новые направления, а также обновлены цифровые сервисы проекта. Все направления объединены общей задачей – развитие единого воспитательного пространства в стране. Конкурсанты будут разрабатывать и внедрять воспитательные практики, создавать мероприятия и работать с ценностными ориентирами подрастающего поколения.

Активное экспертное сообщество «Созвездие Флагманов образования» на сегодняшний день объединяет 292 эксперта из 75 регионов страны. В этом году по результатам конкурсного отбора экспертное сообщество будет расширено.

Участникам проекта в течение года доступны обновленные цифровые сервисы: каталог возможностей, образовательный курс «Сферум в МАХ» и библиотека контента. Кроме того, в этом сезоне будут добавлены образовательные курсы «Культура» и «Государство»: после прохождения конкурсантам будут выданы сертификаты.

