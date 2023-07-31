Стартовал шестой Всероссийский конкурс лучших практик в сфере национальных отношений. Принять в нем участие могут граждане РФ, органы государственной власти, бюджетные учреждения, некоммерческие и коммерческие организации, реализующие проекты, направленные на гармонизацию межнациональных отношений.

Конкурс призван выявить интересные и перспективные инициативы и оказать их авторам экспертную и организационную поддержку по дальнейшему продвижению проектов.

Прием заявок на конкурс продлится до 15 октября. В срок с 16 по 23 октября они будут рассмотрены комиссией. Победители будут определены с 24 октября по 4 декабря. С 5 декабря будет проводиться подготовка к презентации и награждению лучших проектов.

Заполнить заявку можно по этой ссылке или на официальной странице конкурса.