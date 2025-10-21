Стартовал Всероссийский конкурс инициатив по сохранению и защите исторической памяти

Национальный центр исторической памяти при президенте Российской Федерации и Центральный совет сторонников Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» дали старт Всероссийскому конкурсу инициатив по сохранению и защите исторической памяти.

Конкурс ставит перед собой цель поддержать инициативы по сохранению и увековечиванию памяти о ключевых этапах, охватывающих все периоды истории России.

Конкурс проводится по следующим номинациям: «Малая Родина — история большой страны»; «Общественные запросы и приоритеты исторической памяти»; «Их имя — символ России»; «Игровые форматы сохранения исторической памяти»; «Музеи — сокровищницы народной памяти»; «Народный маршрут — дорогами исторической памяти»; «Научно-профессиональные подходы к сохранению исторической памяти»; «Историческая память в семейных традициях»; «Корпоративные традиции сохранения исторической памяти»; «Сохранение памяти в культуре и искусстве»; «Историческая память. Дальний Восток».

В Конкурсе могут принять участие ученые, педагоги образовательных учреждений общеобразовательного, начального профессионального образования, среднего специального образования и высшего образования, сотрудники музеев и библиотек, методисты, участники исторических клубных формирований, добровольцы, авторы медиаконтента в области истории. К участию приглашаются граждане Российской Федерации и дружественных стран.

Первый этап, заочный, проходит до 1 ноября 2025 г. (включительно, по московскому времени). Второй этап, очный, состоится не позднее 25 декабря 2025 г.

Подробная информация представлена здесь.