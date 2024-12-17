Стартовал второй грантовый конкурс Президентского фонда культурных инициатив

Стартовал второй основной грантовый конкурс Президентского фонда культурных инициатив. Сегодня началась заявочная кампания. Она продлится до 7 февраля.

На конкурс можно выставить проекты в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий, которые нацелены на поддержку, популяризацию и сохранение общероссийской культурной идентичности, укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей, поддержку коллективов и деятелей культуры, выступающих за патриотизм, преданность стране и достижение целей СВО, а также поддержку проектов, действующих в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий.

Победителей определят в девяти тематических направлениях: «Нация созидателей», «Великое русское слово», «Я горжусь», «Место силы», «Культурный код», «Молодые лидеры», «История страны: история преодолений и побед. Вехи», «Многонациональный народ», «Мы вместе».

Принять участие в конкурсе могут некоммерческие организации (за исключением государственных учреждений, государственных корпораций, государственных компаний, политических партий); коммерческие организации; индивидуальные предприниматели.

Подробная информация об условиях участия представлена здесь.