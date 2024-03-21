Стартовала ежегодная акция, посвященная воссоединению Крыма с Россией

Акцию поддержали Центр поддержки участников СВО и членов их семей, отделение партии «Единая Россия», родственники и друзья бойцов, а также волонтеры и Серпуховский историко-художественным музеем.

Участники подготовили для защитников открытки с репродукциями картин Айвазовского.Сотрудники СИХМа записали аудиогид, который расскажет ребятам о творчестве художника.

«Бойцы всегда благодарят за письма, открытки и все, что сделано с душой. Уверен, эта посылка не станет исключением», - написал в своем Телеграмм-канале глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко.

Открытки в самое ближайшее время будут отправлены в госпитали и на передовую в руки бойцам. Их доставят начальник Управления дорожного хозяйства, транспортного обслуживания населения администрации и связи г.о.Серпухов Алексей Бронников, руководитель волонтерского движения «Своих не бросаем» Марта Мирненко и волонтер, жена одного из бойцов Елена Даньшина.