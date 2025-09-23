Стартовала национальная премия «МедиаПоле»

Министерство сельского хозяйства РФ объявило старт Национальной премии «МедиаПоле». Лучшие авторы материалов о жизни и развитии сельских территорий встретятся в финале в Москве.

Проект реализуется в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». Основные цели премии — выявление и поддержка авторов медиаконтента, создающих материалы о жизни на загородных территориях России, а также вовлечение молодежи в создание качественных медийных проектов.

В премии могут принять участие граждане РФ от 18 лет — индивидуальные авторы, блогеры, студенты, молодые специалисты, авторы медиаконтента.

Прием заявок продлится до 17 октября. В состав жюри войдут известные эксперты медиасферы, которые отберут 100 лучших проектов. В конце ноября финалисты отправятся в Москву, где примут участие в двухдневной деловой программе, познакомятся с известными блогерами и экспертами отрасли, а также посетят лучшие медиацентры страны.

Победители получат дипломы и сертификаты Минсельхоза России. Призовой фонд составляет 4,5 млн рублей.

Подробности и форма подачи заявок доступны на официальном сайте премии.