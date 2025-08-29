Стартовала регистрация на Форум исторического наследия

С 23 по 26 октября в Краснодаре пройдет Форум исторического наследия. Он направлен на сохранение памяти о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны.

Подать заявку на участие можно во ФГАИС «Молодежь России» по этой ссылке в период с 20 августа по 30 сентября 2025 года.

Участниками Форума исторического наследия станут 200 человек в возрасте от 18 до 35 лет: студенты, молодые исследователи, работники образовательных организаций, занимающиеся реализацией молодежной политики в сфере патриотического воспитания, лидеры и представители общественных объединений и проектов в сфере патриотического воспитания и сотрудники органов государственной и муниципальной власти, обладающие компетенциями в сфере патриотического воспитания молодежи.

Ключевой целью Форума исторического наследия является расширение поискового сообщества и существующих практик освещения исторических событий. Участники займутся поиском новых форматов для вовлечения и интеграции молодежи в деятельность студенческих поисковых отрядов.

Участников ждет работа с историческими находками и их археографическое описание; оформление выставки с помощью исторических находок; создание мультимедийной выставки о защитниках Отечества; создание методических разработок по проведению мероприятия, направленного на сохранение исторической памяти и патриотическое воспитание; творческая постановка, посвященная событиям Великой Отечественной войны.

Организатором Форума исторического наследия выступает Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи Федерального агентства по делам молодежи при поддержке Центра патриотического воспитания молодежи и Общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России».