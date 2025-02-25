Стартовала регистрация на международную историческую интеллектуальную онлайн-игру «1418»

«Волонтеры Победы» совместно с партией «Единая Россия» запустили регистрацию на Международную историческую интеллектуальную игру «1418». Это станет пятым, юбилейным событием в рамках серии игр. Игра проводится в целях подготовки к Международной историко-просветительской акции «Диктант Победы».

В 2025 году вопросы игры будут посвящены основным событиям Второй мировой войны и Великой Отечественной войны, а также стратегическим военным операциям 1945 года и вкладу федеральных округов России и стран СНГ в Великую Победу.

Игра объединит участников не только из России, но и из других стран. Для удобства игроков из разных стран и регионов России в один день пройдет четыре игры для смежных федеральных округов, а также три игры на иностранных языках: английском, испанском и французском. Трансляции игры пройдут 20 марта 2025 года.

При создании исторической интеллектуальной игры будут использованы архивные документы, фото-, видео- и аудиохроника. Все материалы пройдут экспертизу профессионального сообщества историков.

Принять участие в игре может любой желающий, но претендовать на призы смогут только участники в возрасте от 14 до 18 лет включительно, объединившиеся в команды от трех до десяти человек и прошедшие предварительную регистрацию.

Зарегистрироваться на игру и узнать подробности проведения можно на сайте проекта.