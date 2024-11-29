Стартовали мероприятия по очистке части реки Серебрянки в Пушкино

В Пушкино проводятся работы по санитарной очистке части реки Серебрянки. Об этом рассказал глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов.

Работы на главной реке города Пушкино проводятся специалистами. В рамках контракта убирают аварийные и поваленные деревья, очищают воды от мусора, зарослей и ила. Отмечается, что очистку дна от отложений в этот раз не проводят.

Мероприятия по очистке реки завершат до 15 декабря. Уборка поможет улучшить экологическое состояние реки, которая является украшением города.