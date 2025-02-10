Стартовало голосование: клинские туристические проекты принимают участие в премии «Маршрут построен 2025»

Три туристических проекта из городского округа Клин участвуют в народном голосовании премии «Маршрут построен 2025» от медиагруппы «Комсомольская правда».

В номинации «Агентство года по организации мероприятий и MICE-туризма» заявлена Администрация городского округа Клин, которая представила проект «12 месяцев — 12 фестивалей». Суть в том, что каждый месяц на протяжении года в округе проходит новый тематический фестиваль. Увлекательные мероприятия посещают не только жители муниципалитета, но и гости из других регионов. Проект выступает дополнительным стимулом для туристов приехать в Клин. В конце 2024 года он получил 2-е место на Международной премии в области событийного туризма Russian Event Awards-2024.

Фото: [ пресс-служба администрации г.о. Клин ]

В голосовании в номинации «Гастротуризм» принимает участие Фестиваль крафтовой культуры «КлинМайFest». Фестиваль традиционно проходит в мае. На мероприятие приезжают представители порядка 60 крафтовых пивоварен со всего мира. В конце 2024 года проект был удостоен Гран-при Международной премии в области событийного туризма Russian Event Awards-2024.

Музей елочной игрушки «Клинское подворье» — еще один проект, который принимает участие в голосовании. Он заявлен в номинации «Промышленный туризм». Музей функционирует на базе фабрики в Клину. На предприятии сохранили традиции старейшего народного-художественного промысла России — создают елочные игрушки при использовании технологии 19 века. Так, игрушки выдувают и раскрашивают вручную.

Фото: [ пресс-служба администрации г.о. Клин ]

Голосование за проекты-номинанты стартовало 5 февраля. Оно продлится до 14 марта. Название проектов, которые экспертный совет посчитает лучшими, объявят в марте. В апреле анонсировано их награждение.

Фото: [ пресс-служба администрации г.о. Клин ]

В состав жюри вошли генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина, генеральный директор им главный редактор медиагруппы «Комсомольская правда» Олеся Носова, депутат Государственной думы РФ, член комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Алла Салаева и депутат Государственной думы, посол доброй воли ООН Вячеслав Фетисов.

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