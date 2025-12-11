Стартовало народное голосование в рамках всероссийского конкурса въездных стел

Завершился заочный этап II Всероссийского конкурса «Въездные стелы муниципальных образований и входные группы общественных пространств». В целом на него было подано 970 заявок.

В рамках конкурса стартовало открытое общественное голосование за определение лучших стел России. Оно проводится с сообществе «ГорСреда» в соцсети «ВКонтакте».

Лучшие работы, отобранные экспертным сообществом, будут представлены на фотовыставке «Лица городов России» в феврале 2026 года.

Конкурс проводится при поддержке Минстроя России, ВАРМСУ и Института развития местных сообществ. Дополнительная информация об участниках представлена на сайте конкурса.