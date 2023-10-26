«Старый — не значит умный»: эзотерик рассказала, почему мудрость не зависит от возраста

Этих людей называют одиночками и интровертами. Им хорошо наедине с собой, они не любят шумные сборища и работу в команде, их почти ничего не удивляет в этом мире. Нет, они не зануды, не лентяи и не равнодушные, просто у них мудрая, уже много повидавшая старая душа.

Известный эзотерик и таролог Марианна Абравитова рассказала, как определить у себя наличие старой души. По ее словам, старость — не всегда признак мудрости.

«Понятие «старая душа» очень распространено в тех религиях, которые считают, что существует реинкарнация. Это та душа, которая прожила уже много жизней. Но старая душа и мудрая душа — это вовсе не одно и тоже», — рассказала Абравитова интернет-изданию «Подмосковье сегодня»

Возраст человека в этом случае не имеет никакого значения, уверена эзотерик.

«Молодой человек может обладать глубиной и душевной мудростью, а старый человек со старой душой, которая прожила тысячу жизней, но наступала на одни и те же грабли и ничему не научилась, может мудростью не обладать», — пояснила Абравитова.

Определить человека с мудрой душой очень просто, продолжила эзотерик.

«Человек отличается философским отношением к жизни. Эти люди понимают, как наша жизнь устроена, и полностью принимают ее. Такие люди не подвержены эмоциональным всплескам, потому что ко всему относятся спокойно. Они обладают высокой степенью эмпатии», — добавила таролог.

Эти люди тактичны, продолжила Абравитова, не любят толпу, не рвутся в политику, не стремятся сделать головокружительную карьеру. Они будут заниматься духовным развитием, самообразованием, созерцанием. Очень часто такие люди выбирают помогающую профессию, потому что своей мудростью они стремятся поделиться с людьми, заключила собеседница издания.

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