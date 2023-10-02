Стас Ярушин пригласил всех на выставку-форум «Россия» на ВДНХ

Российский актер Стас Ярушин, больше известный по роли Антона Мартынова в сериале «Универ», станет гидом стенда о Челябинской области. Об этом пишет RT .

Данный стенд станет одним из многих, находящихся 4 ноября на Международной выставке-форуме «Россия». К слову, она откроется на ВДНХ в Москве.

Однако, Ярушин не просто так решил пригласить всех на данное мероприятие, точнее, на локацию о Челябинской области в 75-ом павильоне. Дело в том, что артист будет гидом стенда упомянутого региона. Это значит, что посетители смогут услышать знакомый голос в наушниках – он проведет экскурсию для всех желающих.

По словам актера, он очень гордится Челябинском. Ведь артист там родился и вырос. А еще в этом городе ежегодно происходит что-то новенькое.