Стас Костюшкин поздравил своего «малыша» с Днем рождения

Российский певец опубликовал на своей странице в социальных сетях фото с сыном, которого нежно обнимает его мама. Выяснилось, что вчера «малыш», как назвал наследника Костюшкин, отметил свое 17-летие. На снимке совсем уже взрослый Богдан стоит с третьей супругой певца – Юлией.

Не исключено, что сын знаменитости совсем скоро пойдет по стопам своего отца, как пишет портал «Дни.ру». Ведь он увлекается не только рисованием и спортом, но еще и музыкой. Разносторонний ребенок – счастье в семье! Главное, чтобы Богдан тоже был счастлив на своем жизненном пути. К слову, спустя несколько лет после его рождения на свет у пары появился Мирон – в 2015 году.

Первого из трех сыновей исполнителю подарила Ольга, танцовщица из Магадана. Мартину исполнилось уже 20 лет. Несмотря на разных матерей, все три наследника Костюшкина очень похожи на него. А еще он служит отличным примером для своих детей.