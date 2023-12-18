Стас Пьеха объяснил, почему выступал против творчества знаменитой бабушки

Внук народной артистки Эдиты Пьехи долго не воспринимал ее хиты и даже пытался препятствовать ее пению в семье.

На творчестве эстрадной певицы выросло не одно поколение. Многие помнят ее песни «Топ-топ топает малыш», «Манжерок» и «Наш сосед». Позже талантом блеснул и внук народной артистки, Стас Пьеха. Недавно в шоу «Суперстар» он признался, что не всегда с должным уважением относился к хитам своей знаменитой родственницы.

Пение Эдиты Пьехи было слышно отовсюду, ее хвалили, исполняли композиции даже за столом во время семейных празднеств. Петь что-то другое строго запрещалось. Это сильно напрягало молодого Пьеху. По его словам, он не воспринимал ретро-мотивы, выступал против них и ничего не понимал.

Как пишет портал «Дни.ру», сейчас Пьеха изменил свою точку зрения и даже начал знакомить с творчеством бабушки своего девятилетнего сына.