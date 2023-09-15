Стас Пьеха рассказал о смерти своей бабушки Валентины

Как пишет портал «Дни.ру» , исполнитель признался, что ему будет очень не хватать своей любимой родственницы.

Стало известно, что у Стаса Пьехи умерла бабушка Валя. Об этом музыкант рассказал поклонникам на своей странице в социальных сетях. Он выразил скорбь из-за утраты покойной родственницы, выложив в профиль черно-белую фотографию на память.

На ней Пьеха изображен со своей сестрой Эрикой Быстровой. Вместе с ними – та самая бабушка. Несмотря на то, что душераздирающая новость была придана огласке, все же некоторые подробности ухода из жизни Валентины не разглашаются. Например, такие, как состояние здоровья и информация, касающаяся похорон.

Вообще Стас Пьеха нечасто рассказывает о личной жизни. В основном фанатам приходится наблюдать за рабочими моментами.