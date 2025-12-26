Стас Садальский назвал правильным решение суда о принудительном выселении Долиной
Садальский оценил решение о выселении Долиной цитатой из «Кавказской пленницы»
Фото: [соцсети]
Заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский отреагировал на решение Мосгорсуда выселить певицу Ларису Долину из квартиры в Хамовниках, приведя цитату из фильма «Кавказская пленница» о суде. Об этом сообщает РИА Новости.
Вчера, 25 декабря, московский суд удовлетворил иск Полины Лурье, обязав Ларису Долину освободить квартиру в Хамовниках. Также артистку заставили подписать акт приема-передачи недвижимости.
«Тут можно сказать только юморными словами: "Да здравствует наш суд — самый гуманный суд в мире". Вот у нас самый гуманный суд в мире. Это правильное решение», — заявил артист.
Ранее стало известно, что Полина Лурье отказала Ларисе Долиной в просьбе пожить в квартире еще какое-то время.