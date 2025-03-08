Стаса Михайлова сняли поющим в аэропорту Шереметьево на 8 марта
Фото: [соцсети]
В честь Международного женского дня в московском аэропорту Шереметьево состоялось выступление Стаса Михайлова — народного артиста России. Видеозапись этого события доступна на канале REGIONS в Телеграм.
В честь Международного женского дня в московском аэропорту Шереметьево состоялось выступление Стаса Михайлова — народного артиста России. Видеозапись этого события доступна на канале REGIONS в Телеграм.
Стало известно, что исполнитель дал концерт специально в честь Международного женского дня для женщин и девушек, которые в тот момент находились в аэропорту.
Артист аккурат 60 минут радовал публику любимыми композициями.
Михайлов исполнил свои лучшие песни, посвятив их работницам аэропорта и тем, кто улетал из российской столицы или наоборот возвращался в Москву. Большинство из пассажирок признались, что были приятно удивлены появлению певца, так как бархатный голос Михайлова «сводит их с ума» по прежнему.
Ранее президент РФ Владимир Путин поздравил россиянок с Международным женским днем.