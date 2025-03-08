Стаса Михайлова сняли поющим в аэропорту Шереметьево на 8 марта

В честь Международного женского дня в московском аэропорту Шереметьево состоялось выступление Стаса Михайлова — народного артиста России. Видеозапись этого события доступна на канале REGIONS в Телеграм.

В честь Международного женского дня в московском аэропорту Шереметьево состоялось выступление Стаса Михайлова — народного артиста России. Видеозапись этого события доступна на канале REGIONS в Телеграм.

Стало известно, что исполнитель дал концерт специально в честь Международного женского дня для женщин и девушек, которые в тот момент находились в аэропорту.

Артист аккурат 60 минут радовал публику любимыми композициями.

Михайлов исполнил свои лучшие песни, посвятив их работницам аэропорта и тем, кто улетал из российской столицы или наоборот возвращался в Москву. Большинство из пассажирок признались, что были приятно удивлены появлению певца, так как бархатный голос Михайлова «сводит их с ума» по прежнему.



Ранее президент РФ Владимир Путин поздравил россиянок с Международным женским днем.