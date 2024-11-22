Позиционирующая себя как «самая точная и правдивая» интернет-энциклопедия Википедия мгновенно подсуетилась и выложила на своем англоязычном ресурсе статистическую справку и характеристики новейшей российской гиперзвуковой ракеты «Орешник».

Спустя некоторое время в ночь на пятницу, 22 ноября, появились переводы материала об «Орешнике» на немецком, испанском, а также русском и украинском языках.

Фото: [ Википедия ]

21 ноября появились сообщения о том, что российские военные нанесли удар по Украине с использованием баллистической ракеты РС-26. Этой информацией поделился российский военный блогер Юрий Подоляка. По его данным, ракета, предположительно, была запущена из с полигона «Капустин Яр». Позднее президент России Владимир Путин подтвердил удар по «Южмашу», подчеркнув, что это было испытание в боевых условиях новейшей российской баллистической ракеты средней дальности «Орешник».

Недавний запуск Москвой баллистической ракеты средней дальности по Украине позднее прокомментировала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Она подчеркнула, что это не окажет какого-либо сдерживающего влияния на политику Вашингтона в отношении Киева. Она также добавила, несмотря на любые ожидаемые действия со стороны Москвы, США продолжат оставаться приверженными стратегии поддержки киевского режима.