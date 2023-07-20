Статистика опровергла данные о плохой социализации любителей компьютерных игр

Выяснилось, что большинство геймеров женаты либо находятся замужем, и у них есть хотя бы один ребенок.

Медиахолдинг Rambler&Co совместно с другими организациями провел социологическое исследование, которое показало, как выглядит в данный момент портрет среднестатистического геймера. Результаты привела Анна Тупикина, директор по маркетингу компании «СберМаркетинг».

«Большинство (60%) геймеров женаты или замужем, и у 55% из них есть дети до 18 лет», - указала она.

Больше всех играют в игры россияне в возрасте от 25 до 44 лет. Мужчины делают это в 2 раза чаще, чем женщины, если дело касается персональных компьютеров и игровых приставок. Доля игроков-мужчин на ПК составляет 67%, а на игровых консолях – 69%. В то же время у игр на смартфонах разрыв уже минимальный, их предпочитают 56% мужчин и 44% женщин.