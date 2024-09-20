Стационарный корпус открыли после капремонта в Воскресенске

Стационарный корпус №5 Воскресенской больницы капитально отремонтировали, сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области. Обновленный объект уже открылся.

Как отметил глава министерства Алексей Сапанюк, в соматическом корпусе больницы находится четыре стационарных отделения. В общей сложности они рассчитаны примерно на 90 коек.

«По сути мы не отремонтировали здание, а перестроили его изнутри — выполнили перепланировку, создали доступную и комфортную среду», - рассказал министр.

В ходе работ в корпусе обновили фасад и кровлю, входные группы и коммуникации, вентиляционную систему и лифтовое оборудование. Помимо этого, в здании установили новую мебель и технику.

Согласно новым стандартам, в каждой палате будут размещаться не более четырех пациентов. Также будут оборудованы санузел и вентиляционная система.