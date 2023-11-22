Статус «Добро.Центра» можно получить через участие в акселерации

Ассоциация волонтерских центров совместно с Федеральным агентством по делам молодежи и высшими должностными лицами субъектов РФ реализует программу по поэтапному созданию центров общественного развития «Добро.Центр».

«Добро.Центры» создаются для развития инфраструктуры поддержки добровольчества, благотворительности и гражданских инициатив. Их открытие позволяет увеличить число граждан, участвующих в волонтерских и социальных проектах, снизить уровень преступности среди молодежи, уменьшить отток населения, оказать адресную помощь гражданам.

В этом году получить статус «Добро.Центра» можно через участие в Акселерационной программе — специальной образовательной программе, нацеленной на глубокое погружение в тему «Добро.Центров» и формирование индивидуального проекта для каждой организации.

Второй поток Акселерации проводился с августа по октябрь. На участие была подана 531 заявка, а финальную защиту проектов прошли 214 организаций.