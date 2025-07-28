«Ставрида» плохого не посоветует: Жена Зеленского заставила мужа сменить милитари на нормальный костюм

После того как супруга президента Украины Владимира Зеленского, которую в украинском обществе за глаза называют «ставридой», попросила его сменить стиль одежды, глава государства начал носить костюмы вместо военной формы. Об этом в интервью украинскому изданию «Телеграф» сообщил Виктор Анисимов, дизайнер украинского лидера.

Напомним, На саммит НАТО 25 июня президент Украины Владимир Зеленский прибыл в чёрном костюме, отказавшись от галстука. Это был необычный для него образ, который, правда, впервые не вызывал насмешек. В таком же костюме политик встречался и с королем Карлом III в Виндзорском замке 23 июня.

«Первая леди обратила внимание, что на официальных мероприятиях они выглядят слишком контрастно: она в соответствующем протоколу наряде, а он — в военном стиле», — делится дизайнер.

Анисимов подчеркнул, что ключевым моментом было добиться от Зеленского согласия на изменение стиля, но с этим, к счастью, не возникло особых трудностей.

Ранее сообщалось, что в Сети высмеяли Трампа в цветах украинского флага с Макроном и Зеленским, назвав всех троих «Трус, балбес, бывалый».