Ставший свидетелем в деле Мартыновой мальчик проходил экспертизу

Экс-следователь по особо важным делам Дина Пальчук рассказала, что ребенка, который стал свидетелем в деле о покушении Антонины Мартыновой на дочь, прошел экспертизу. Его проверили на склонность к фантазированию и взяли другие показания. Реконструкцию вероятного развития инцидента передает RT .

Пятиклассник стал единственным прямым свидетелем того, как Мартынова сбросила свою дочь с лестничного пролета. Утром, в 8:10, мальчик зашел за другом по пути в школу. Тот попросил подождать его на лестнице четвертого этажа. Ниже он заметил девочку, а следом за ней женщину. По словам юного свидетеля, неизвестная протащила девочку через прутья, затем немного подержала на весу и отпустила.

Школьник утверждал, что «одна девочка сбросила вниз другую». Агрессором он признал Мартынову, узнав ее лицо. Такие показания ребенок успел дать 16 лет назад. Спустя это время слова подтвердили родители, так как свидетель умер год назад в возрасте 27 лет.

«Всем детям, когда они являются свидетелями или потерпевшими, обязательно проводится экспертиза. Ставится перед экспертами вопрос, склонен ли ребенок к фантазированию. Если бы были сомнения, соответственно, не было бы возбужденного уголовного дела, соответственно, расследования», — отметила Пальчук.

Летом 2008 года Мартынова скрылась от следствия. Дочь она забрала, а дело приостановили. Тогда же большинство присяжных назвали ее виновной в покушении. Недавно разбирательства возобновили.

По версии самой Мартыновой произошел несчастный случай, а она якобы не успела схватить девочку и уберечь от падения. Женщина скрывалась 16 лет, пока на нее не вышли через знакомого. Горе-мать задержали в конце марта 2024 года в Ставрополье.