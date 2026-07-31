Стекло, камень и ламели у «Павелецкой»: каким будет бизнес-центр, который «Гранель» построит к 2029 году
ГК «Гранель» построит бизнес-центр у Павелецкого вокзала Москвы
Группа компаний «Гранель» построит на улице Дубининская в центре Москвы административно-деловой комплекс класса А общей площадью 20,8 тысячи квадратных метров. Ввод в эксплуатацию запланирован на четвертый квартал 2029 года. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе девелопера.
По данным компании, здание высотой 50,4 метра будет насчитывать 11 наземных и один подземный этаж. Первый этаж отдадут под общественные функции. Фасад построят на контрасте диагональных металлических ламелей, витражей и натурального камня. Основную облицовку выполнят из крупноформатного белого юрского известняка, цоколь — из белого гранита Мансуровского карьера. Проектом предусмотрено архитектурно-художественное освещение фасадов. Комплекс расположится у станции метро «Павелецкая».