Стелу «Населенный пункт воинской доблести» откроют в Ногинске в День народного единства
Фото: [Пресс-служба Министерства благоустройства МО]
В День народного единства, 4 ноября, в подмосковном Ногинске состоится торжественное открытие стелы «Населенный пункт воинской доблести». Об этом сообщили в пресс-службе регионального Министерства благоустройства.
Напоминаем, что Ногинску звание «Населенный пункт воинской доблести» было присвоено в апреле 2021 года. Всего на сегодняшний день в Подмосковье 34 населенных пункта носят данное почетное звание. При этом в 23 из них уже установлены стелы.
«Работу по сохранению исторической памяти и прославлению подвига нашего народа мы будем продолжать и дальше», — подчеркнул глава ведомства Михаил Хайкин.
Ранее губернатор Андрей Воробьев в эфире телеканала «России 24» подчеркнул, что самым дорогим на посту главы региона является доверие жителей.