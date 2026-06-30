Стена позора или наследие? Из-за чего миланцы устроили рукопашную на пляже, где мужчины и женщины не видят друг друга

Итальянский Триест стал ареной жаркого спора, в который оказались втянуты туристы, завсегдатаи старейшего пляжа и сотрудники комплекса. Эпицентром столкновения выступил La Lanterna, известный среди горожан как Pedocin, — пожалуй, самый необычный европейский пляж, где мужчин и женщин на протяжении столетий разделяет настоящая каменная стена, передает местное издание Piccolo.

Визит пары из Милана мгновенно перечеркнул негласный уклад. Приезжие решили расположиться вдвоем на мужской половине, не подозревая о местных правилах. Постоянная посетительница указала им на нарушение традиции, и диалог мгновенно перерос в словесную перепалку. Гостья, как сообщается, охарактеризовала многолетний обычай как средневековый и сексистский. Дискуссия быстро вышла из-под контроля, в конфликт втянулись другие очевидцы, и в итоге пострадала работница пляжа, пытавшаяся разнять спорщиков: ей досталось несколько ударов ногами.

Инцидент завершился тем, что миланская пара демонстративно покинула территорию, потребовав вернуть деньги за вход. Общественность теперь расколота: для одних стена — неотъемлемая часть культурного наследия города, для других — архаизм, противоречащий современным нормам равенства. Любопытная деталь заключается в том, что за линией ограничительных буйков стена теряет силу, и в море пары могут находиться вместе, чем многие и пользуются, находя своего рода компромисс с историей.