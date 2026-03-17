Стена рухнула, спортзал годами закрыт, детей отправили на дистант: дело челябинской школы дошло до СК

В поселке Морозкино Челябинской области рухнула часть стены местной школы. Кирпичная кладка обвалилась с наружной стороны здания, частично разрушена стена спортзала, который и без того не работал несколько лет.

После инцидента учеников пришлось срочно переводить на дистанционное обучение — находиться в аварийном здании стало опасно. Местные жители говорят, что проблема назревала давно, но до трагедии чиновники предпочитали ее не замечать.

Следственный комитет по Челябинской области возбудил уголовное дело по статье «Халатность» (ст. 293 УК РФ). Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Алексею Щукину представить доклад о ходе расследования и всех обстоятельствах, которые привели к обрушению.