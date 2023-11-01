Стенд Подмосковья представлен на фестивале «Зодчество-2023»

Мособлархитектура представила стенд Московской области на XXXI международном фестивале «Зодчество-2023». Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что концепция стенда соответствует кураторской теме главного архитектурного события — «Завтра». Московская область отразила ее в своих проектах перезагрузки городских территорий — программе реновации через механизмы комплексного развития территорий. Все, что нужно для жизни, оказывается в шаговой доступности, превращая сегодняшние серые будни в яркое «завтра».

Так, центральное место экспозиции заняла инсталляция «Город на острове: 4 сезона» архитектурного бюро DNK ag и группы компаний «Остов». Она посвящена проекту в Наро-Фоминске, напротив корпусов шелковой фабрики.

«В этом году мы решили представить программу комплексного развития территорий, нашу реновацию, так как это актуальная задача, которая сегодня стоит перед правительством Московской области», — рассказала Александра Кузьмина, главный архитектор Подмосковья.

Также Александра Кузьмина поприветствовала участников фестиваля в рамках торжественного открытия. Она обратилась с приветственным словом и отметила, что для архитекторов это мероприятие является не только выставкой и состязанием, но и источником вдохновения, праздником для архитекторов и единомышленников.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что уже более ста объектов восстановили подмосковные строители на новых территориях России.