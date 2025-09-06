Стендап-комик Сергей Орлов спас девушек в Москве от ломившихся в магазин неадекватов

Сергей Орлов, российский стендап-комик, вступился за девушек-консультантов в магазине одежды. Об этом стало известно из телеграм-канала "112".

Сообщается, что всё произошло средь бела дня в центре Москвы возле метро «Трубная». Компания выпивох внезапно начала штурмовать бутик одежды с забаррикадировавшимися там девушками-консультантами.

«Орлов прогуливался на Трубной, когда увидел, как компания пьяных мужчин пытается вломиться в магазин одежды, оскорбляя консультантов», – говорится в сообщении.

Девушки сразу узнали Орлова, и видео с его участием на странице бренда стало вирусным. Комик вступился за консультантов, пока они пытались вызвать полицию. В результате инцидента никто не пострадал, а пьяные нарушители были доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства по поводу учиненного дебоша.