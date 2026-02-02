Стендап на скамье подсудимых: как шутки привели комика Останина к суду и просьбе об оправдании

Стендап-комик Артемий Останин*, фигурант дела об экстремизме, в последнем слове на суде заявил о своей невиновности и попросил полного оправдания. Об этом сообщают Telegram-каналы.

По информации канала, выступая в суде, Останин признал, что готов согласиться с обвинением по статье об оскорблении чувств верующих, если следствие смогло доказать этот конкретный эпизод. Однако в целом он настаивает на своей невиновности.

«Я не преступник, я стендап-комик и законопослушный гражданин», — заявил он.

Комик обратил внимание суда на то, что продолжает оставаться под стражей, несмотря на то что следствие уже сняло с него одно из первоначальных обвинений — в возбуждении ненависти или вражды. Согласно версии следствия, в марте 2025 года Артемий Останин во время выступлений в развлекательном заведении допустил оскорбительные высказывания в адрес верующих, а также публично унизил людей с увечьями. Записи этих выступлений были позднее выложены в интернет. Отмечается, что комик внесен в российский перечень террористов и экстремистов.

* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.