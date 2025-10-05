Стендап в Чечне: Рамзан Кадыров посетил первый в истории республики юмористический фестиваль

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале рассказал о проведении в регионе стендап-фестиваля, посвященного памяти его отца, первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова. Данное мероприятие проходит в республике впервые.

По словам главы региона, он с большим интересом посетил это «красочное мероприятие». Участниками творческого состязания стали студенты, представляющие три ведущих вуза Чечни.

«Кто-то отличился остроумием и точными наблюдениями из повседневной жизни, другие — яркой актерской подачей и выразительной речью», — отметил чиновник.

Судя по кадрам с мероприятия, все без исключения конкурсанты получили денежные поощрения в размере 50 тыс. руб. Призерам, занявшим три первых места, были вручены награды в 100 тыс. руб., 200 тыс. руб. и 500 тыс. руб. В рамках фестиваля Кадыров также наградил орденами министра и двух сотрудников своего аппарата.

