В пострадавшей от разрушительного урагана Кушве запущена экстренная вакцинация против вирусного гепатита А. Причиной стала угроза распространения инфекций, возникшая на фоне чрезвычайной ситуации, о чем проинформировал глава муниципалитета Михаил Слепухин.

По его словам, неблагоприятная санитарная обстановка потребовала немедленных профилактических мер. Утром 28 июня в городе открылся мобильный прививочный пункт: с 09:00 до 12:00 медики работают возле АЗС УКН на улице Первомайская, по соседству с полевым кухонным модулем и штабной площадкой.

Для жителей, лишенных возможности добраться до пункта самостоятельно, организован выезд бригад на дом — достаточно направить заявку. Власти призывают горожан не игнорировать иммунизацию, чтобы избежать осложнений санитарной ситуации в пострадавшем районе.