«Стихия против людей». На Камчатке пропали восемь человек, включая троих детей

На Камчатке развернута масштабная поисково-спасательная операция. Цель — найти восьмерых человек, в том числе троих несовершеннолетних, которые не вернулись из поездки к Пущинским источникам в Мильковском муниципальном округе.

Как сообщил глава МЧС региона Сергей Лебедев на странице в социальной сети «ВКонтакте», сигнал о происшествии поступил в ночь на 2 февраля. Родственники заявили, что группа из пяти взрослых и троих детей отправилась к природным термальным источникам в пятницу, 31 января, и к условленному сроку — 1 февраля 2026 года — домой не прибыла. Все попытки дозвониться до путешественников оказались безуспешными.

Первыми на помощь попытались прийти знакомые пропавших. Однако самостоятельно обнаружить следы группы им помешали сложные погодные условия: спасатели предполагают, что причиной чрезвычайной ситуации мог стать обильный снегопад, характерный для камчатской зимы. Путь от поселка Пущино до самих источников составляет порядка 20 километров по бездорожью.

В настоящее время к поискам подключились профессиональные силы — сотрудники полиции и спасательных служб региона, которые имеют специальную подготовку и технику для работы в сложной метеообстановке.

