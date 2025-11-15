«СТИХИЯ» стала ярким событием осени: в Кашире прошел творческий фестиваль

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Кашира ]

В Молодежном центре городского округа Каширы прошел фестиваль самобытного и авторского творчества «СТИХИЯ», который стал одним из ярких событий осени.

Организацией фестиваля занимался специалист по работе с молодежью Анастасия Флоренова. Она уделила внимание талантливой молодежи, которая готова к новым открытиям и вызовам. Объединение ребят на одной площадке позволяет им показать свои творческие способности, двигаться в одном направлении, реализовываться.

В мероприятии приняли участие представители разных возрастных групп и направлений. В числе участников оказались опытный креативщик Кира Хрюкина, талантливый гитарист Николай Алифанов, незаурядная «леди в черном» Дарья Шершнева. Продемонстрировать талант удалось коллективу из Школы танца Ю. Вебер и студенческому коллективу «Зе Клик».

Участие в фестивале позволяет многим участникам преодолеть страх выступления перед большой аудиторией, самовыражаться, находить единомышленников, приятно проводить время.

Мероприятие получилось атмосферным и душевным. В 2026 году фестиваль «СТИХИЯ» снова пройдет в Каширском молодежном центре. Организаторы приглашают присоединиться всех желающих.