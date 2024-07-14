Стилист Герман назвала способы сократить количество вещей при сборах в отпуск

Практически все женщины, собираясь в отпуск, думают над тем, как поместить в дорожную сумку всю одежду, которую хотелось бы взять с собой. Стилист Марина Герман пояснила, как в летний сезон выглядеть элегантно и при этом не везти с собой неподъемные чемоданы. Об этом сообщает радио Sputnik .

По ее словам, гардероб должен быть капсульным, то есть иметь в своем составе несколько низов и ряд плечевых изделий, которые миксуются между собой. Кроме того, отлично подходят для отпускного сезона готовые сеты, например рубашка и брюки или рубашка и шорты, то есть то, что можно надеть и днем, и вечером.

Эксперт добавила, что немного места занимают платья, поэтому также могут использоваться и в дневной капсуле, и в вечерней. Также важно брать с собой в отпуск поменьше вещей и побольше аксессуаров, поскольку именно они делают образ. Так, посредством шелковой банданы, занимающей весьма мало места, можно создать дневной образ.

По ее мнению, стоит обязательно взять с собой жакет прямого кроя, который станет также подходить ко всем образам или джинсовую куртку на случай прохладной погоды.