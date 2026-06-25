Стилист Россано Ферретти раскрыл секрет итальянского мытья головы: 4 правила для густоты и здоровья волос

Один из самых известных и высокооплачиваемых стилистов мира, звездный парикмахер Россано Ферретти раскрыл секрет итальянского мытья головы. Материал публикует Vogue .

Итальянки питают настоящую страсть к уходу за волосами. Благодаря приемам, которые передаются из поколения в поколение, они добиваются лучшего очищения, большей густоты волос и здоровья кожи головы. По словам эксперта, следует придерживаться четырех правил.

Во-первых, для равномерного распределения шампунь требуется наносить на пять определенных участков головы: переднюю линию роста волос, макушку, правую и левую стороны и затылок. Это позволит добиться более равномерного очищения. Во-вторых, необходимо медленно помассировать кожу кончиками пальцев аккуратными круговыми движениями. В-третьих, следует помыть голову шампунем второй раз для максимального очищения. В заключение Ферретти призвал отказаться от спешки во время водных процедур и тщательно промывать волосы после удаления загрязнений.