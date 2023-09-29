Стилист уверен, что следующим летом будет модно ходить в трусах поверх колготок

Иногда новые веяния моды заставляют содрогнуться обычных людей, которые не следят за показами. Однако сами стилисты регулярно наблюдают за трендами, чтобы их клиенты всегда носили только то, что актуально.

Так, например, один из стилистов, Алеко Надирян, который работал с Анастасией Решетовой и Ксенией Бородиной, рассказал на своей странице в социальных сетях о тенденции следующего лета. Об этом также пишет интернет-издание «Ямал-Медиа».

Звездный стилист опубликовал снимки с показов, где модели шагают по подиуму в кожаных куртках и теплых кофтах. В качестве низа на них надеты не штаны, а обычные высокие трусы, либо же мини-шорты с колготками.

Конечно, неподготовленного человека такой тренд просто-напросто шокирует. Но стоит помнить о том, что образы на показах не всегда применимы к реальной жизни. Мир моды — это всего лишь искусство, из которого можно черпать вдохновение.