Стилист-визажист из подмосковных Бронниц вышла в финал конкурса профмастерства

Стилист-визажист Мария Сгибнева из Бронниц стала финалисткой Межрегионального конкурса профессионального мастерства среди женщин-предпринимателей «Нежный Грант 2023».

Вместе с бронничанкой в решающий этап состязания прошли Мария Дьяченко из Калуги и еще одна представительница Подмосковья Екатерина Кондратьева из Люберец.

В полуфинале, который состоялся в Бронницах, строгое жюри во главе с президентом Союза «Содействие женскому предпринимательству» Натальей Муравьевой оценило видеовизитки конкурсанток и презентации концепций будущего бизнеса. Теперь дамам предстоит проявить себя в финале, который 16 ноября пройдет в Москве. Всего за главные призы, — три премии по 100 тысяч рублей, — поборются 16 соискательниц.

Отметим, в 2023 году конкурс охватил, помимо подмосковных округов, еще Москву, Тверь и другие регионы.

Некоммерческая организация Союз «Содействие женскому предпринимательству» с 2019 года развивает проект «Нежный Бизнес» с целью поддержки женщин-предпринимателей России