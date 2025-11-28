Стилист Владислав Лисовец назвал главный аксессуар 2026 года

Известный стилист Владислав Лисовец представил прогноз ключевых модных трендов на 2026 год, выделив ремень в качестве доминирующего аксессуара предстоящего сезона. Соответствующее заявление было опубликовано на его официальном сайте (материал есть у « Газеты.Ru »).

По мнению эксперта, традиционных ювелирных украшений становится недостаточно для создания выразительного образа. Лисовец утверждает, что ремень превращается в самостоятельный яркий элемент гардероба, выходящий за рамки своей утилитарной функции. С его помощью можно расставлять акценты, визуально корректировать линию талии, а также добавлять цветовые контрасты в монохромные комплексы.

Стилист отметил особую актуальность нарочито широких моделей, хотя классические узкие ремни также сохраняют свое место в гардеробе, особенно при многослойном комбинировании разных по стилю аксессуаров. Лисовец подчеркнул, что носить ремни можно практически с любыми предметами одежды — от верхней до мини-юбок, предоставляя полную свободу для самовыражения.

Отдельное внимание стилист уделил технике комбинирования аксессуаров, порекомендовав сочетать ремни различной ширины и дизайна. Эксперт предложил радикальный подход — интегрировать этот элемент даже в те образы, где его использование изначально не предполагалось, что позволит создать свежие и неожиданные стилевые решения.

