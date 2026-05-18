Стирка и посадки под запретом: как верующему провести день Ирины Македонской без греха

В I веке в семье языческого правителя Македонии родилась девочка, которой суждено было отказаться от роскоши, богатства и выгодного замужества. Пенелопа — так назвали ее родители — после встречи с наставником приняла крещение от руки апостола Тимофея и стала Ириной. Ее житие насчитывает десятки пыток, чудесных спасений и обращений целых городов в христианство. Как напоминает интернет-издание «Ямал-Медиа» , 18 мая православная церковь чтит память великомученицы, чье тело так и не нашли в запечатанной пещерере.

История святой Ирины Македонской начинается с неожиданного знамения. Когда юной Пенелопе — так звали будущую мученицу до крещения — пришла пора выходить замуж, в окно ее дворца влетели три птицы. Голубь нес масличную ветку, орел — венок, а ворон держал в клюве змею.

Наставник Апелиан, тайно исповедовавший христианство, объяснил ученице смысл видения. Голубь символизирует благодать Божию, орел — венок за победу над невидимым врагом, а ворон предупреждает о кознях дьявола. По словам наставника, Господь желал обручить ее Себе, но путь к этому будет лежать через страдания.

Пенелопа отказалась от замужества, приняла крещение от руки апостола Тимофея и получила имя Ирина.

Отец девушки Ликиний, убежденный язычник, пришел в ярость. Он приказал бросить дочь под копыта диких коней. Однако животные не тронули ее. Только один конь сорвался и зубами оторвал руку самому правителю. После молитвы Ирины Ликиний исцелился. Увидев это чудо, он, его жена и множество свидетелей отказались от язычества.

Новый правитель области Седекия продолжил преследования. Он приказал бросить святую в ров, кишащий змеями. Ирина провела там десять дней и осталась невредимой. Тогда Седекия попытался казнить ее железной пилой. Три пилы сломались, и только четвертая обагрила тело кровью. В этот момент, как сообщается в житии, поднялся вихрь, блеснула молния и ударил гром. Но правитель не остановился.

Позже Ирина отправилась в разные города, проповедуя и исцеляя больных. В Ефесе Господь открыл ей, что время кончины близко. Она вошла в пещеру и приказала спутникам закрыть вход большим камнем. На четвертый день христиане открыли пещеру, но тела святой внутри не обнаружили.

В России сохранилось 17 религиозных объектов, посвященных великомученице Ирине. Первый храм возвел в Киеве в XI веке Ярослав Мудрый вместе с супругой княгиней Ириной. Он был разрушен ханом Батыем.

Что можно и нельзя делать 18 мая, в день Ирины Македонской

Народная традиция, переплетенная с церковным почитанием, установила для этого дня несколько правил.

Нельзя:

Ссориться и выяснять отношения. Считается, что конфликт в этот день перерастет в долгую вражду.

Отказывать в помощи. Святая при жизни исцеляла и защищала, поэтому отказ нуждающемуся может обернуться неприятностями.

Стирать и заниматься тяжелой физической работой. Особый запрет касается белья — по приметам, выстиранное в этот день может испортиться или принести болезни.

Сажать рассаду и работать с землей. Огородные дела 18 мая, согласно поверьям, не принесут урожая.

Надевать старую или грязную одежду. День святой требует чистоты не только духовной, но и телесной.

Можно:

Молиться святой Ирине об укреплении веры и исцелении от болезней.

Просить о защите дома и благополучии семьи.

Обращаться к ней с просьбой помочь близким обрести веру.

Заниматься легкими делами по дому, не связанными с тяжелым трудом и стиркой.

Уделить время тихой молитве и посещению храма, если есть возможность.

Верующие обращаются к великомученице с просьбами об исцелении, защите от искушений и помощи в обращении близких к христианству. Святая, прошедшая через змеиный ров и железную пилу, почитается как покровительница миссионеров и защитница всех, кто страдает за веру.