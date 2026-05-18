В Подмосковье появится импортозамещающее производство электротехнической продукции

В городе Павловский Посад компания реализует проект по созданию производства электротехнической продукции. Инициатива призвана укрепить технологический суверенитет России и снизить зависимость от импортных поставок в сфере электроэнергетики. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Общий объем инвестиций в проект превысит 1 млрд руб., при этом часть средств будет предоставлена компании в формате льготного займа от Фонда развития промышленности Московской области. Заем в размере 150 млн руб. одобрен на льготных условиях — со ставкой 3% годовых и сроком погашения 5 лет. Эти средства позволят покрыть почти 12% от общей суммы затрат на реализацию проекта.

На сегодняшний день производственно‐складские помещения предприятия занимают площадь более 10 тыс. кв. м, а штат насчитывает свыше 210 сотрудников. В рамках нового проекта инвестор планирует построить дополнительный производственный корпус площадью почти 6 тыс. кв. м, закупить и наладить современное технологическое оборудование, а также запустить серийное производство импортозамещающей продукции.

Компания «РТК‐ЭЛЕКРО‐М», входящая в Группу «НЭК», стала первым в России производителем малогабаритных пофазноизолированных литых токопроводов и шинопроводов с номинальным напряжением от 0,4 кВ до 110 кВ и номинальным током до 18 000 А, а также малогабаритных комплектных литых токопроводов с напряжением от 0,4 до 24 кВ и током до 14 000 А.

