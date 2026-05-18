В ступинском селе Ситне‑Щелканово капитально отремонтировали кровлю дома 1993 года постройки

В селе Ситне‐Щелканово городского округа Ступино завершился капитальный ремонт крыши трехэтажного многоквартирного дома № 3 на улице Дружбы. Об этом сообщили в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Здание, возведенное в 1993 году и включающее 24 квартиры, получило обновленную кровлю. Общая площадь проведенных работ составила 540,7 м2.

Подрядная организация выполнила комплекс мероприятий, направленных на долгосрочное восстановление надежности и герметичности крыши. В рамках капремонта специалисты полностью заменили кровельное покрытие, демонтировали старую и установили новую стропильную систему, обработав деревянные конструкции огнебиозащитным составом, отремонтировали выходы на крышу, привели в порядок дымоход и вентиляционные шахты, заменили слуховые окна, обновили фановые трубы и систему наружного водостока, выполнили утепление чердачного помещения, обновили ограждение кровли и парапеты, установили снегозадерживающие элементы.

