Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что Украина на практике демонстрирует способность западного вооружения достигать целей в Москве. В беседе с «Лентой.ру» парламентарий подчеркнул, что речь идет именно о европейских и американских технологиях, а Киев занимается лишь отверточной сборкой.

По мнению депутата, логичным ответом было бы появление неопознанных беспилотников у заводов в Германии, Испании и Швеции, где производят вооружение, которое затем используют для ударов по российским городам. Журавлев выразил уверенность, что в странах Евросоюза есть сторонники России и организовать доставку дронов к таким предприятиям не составит труда.

Парламентарий отметил, что когда в Европе начнутся взрывы, местные политики могут пересмотреть свою позицию. Он подчеркнул, что поставки оружия Украине являются таким же прямым участием в войне, как и боевые действия. Журавлев не уточнил, какие именно меры и в какие сроки могут быть реализованы. В Кремле и МИД РФ официально не комментировали это заявление. Напомним, что российские власти неоднократно предупреждали, что военная помощь Запада Киеву делает страны НАТО стороной конфликта и влечет за собой ответные действия.

