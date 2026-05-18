В Дмитрове запущено производство спецтехники для полиции

В Дмитровском муниципальном округе стартовало производство специализированных электромобилей для нужд правоохранительных органов. Легкие и маневренные машины разработаны специально для работы полицейских при обеспечении безопасности во время массовых мероприятий в мегаполисах, сообщает пресс‐служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Первые образцы патрульных электрокаров уже направлены на государственные испытания. После успешного прохождения всех необходимых тестов предприятие планирует выйти на объем производства до 300 спецмашин в год. При этом производственные мощности завода позволяют при необходимости значительно нарастить выпуск — это дает возможность оперативно реагировать на растущий спрос со стороны силовых структур.

Завод «Конкордия» давно зарекомендовал себя как надежный производитель электротранспорта. Предприятие специализируется на выпуске электробусов, гольфкаров и коммунальной техники. Продукция завода уже активно используется Минобороны, а также поставляется частным и корпоративным клиентам по всей России.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу нового завода по производству гофрированного картона в Кашире.