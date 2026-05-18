Нежный букет с двойной угрозой: почему покупка ландышей в Подмосковье бьет по кошельку и здоровью?

В подмосковных лесах наступила пора массового цветения ландышей — тех самых хрупких растений с нежным ароматом и белыми колокольчиками, которые многие привыкли собирать весной или покупать у станций метро. У переходов и у входа в подземку предприимчивые пенсионерки уже активно торгуют этими трогательными букетами. Однако не многие знают, что покупка или даже самостоятельный сбор ландыша могут обернуться неприятными последствиями — причем сразу в двух смыслах, сообщил REGIONS.

По информации издания, ландыш майский официально внесен в Красную книгу Московской области. Это означает, что его срыв, уничтожение или торговля им запрещены российским законодательством. Нарушителям грозят серьезные штрафы.

Как пояснила корреспонденту REGIONS адвокат Екатерина Мельникова, ответственность в таких случаях наступает по статье 8.35 Кодекса об административных правонарушениях РФ, которая касается уничтожения редких и находящихся под угрозой исчезновения растений, занесенных в Красную книгу.

Согласно этой норме, обычные граждане могут быть оштрафованы на сумму от 2,5 до 5 тыс. руб. Должностным лицам нарушение обойдется дороже — от 15 до 20 тыс. руб. А для юридических лиц штрафы достигают поистине внушительных размеров: от 0,5 до 1 млн руб.

«При этом не имеет значения, сорвал ли человек один цветок или целую охапку. Даже один ландыш — уже нарушение. А торговля ландышами (даже пенсионерками) может быть квалифицирована как незаконное предпринимательство с дополнительными санкциями», — добавляет адвокат Екатерина Мельникова.

Помимо финансовых рисков, стоит помнить и о другом. Ландыши опасны для здоровья человека, хотя многие об этом даже не догадываются. Все части растения содержат ядовитые вещества, поэтому обращаться с ними следует с осторожностью, а уж тем более не стоит пробовать их на вкус или оставлять в доступном для маленьких детей месте. Так что весенний букет, купленный с рук у метро, может обернуться не только встречей с полицией, но и проблемами со здоровьем.

«Все части ландыша — листья, стебли, цветы и особенно ярко-красные ягоды — содержат сердечные гликозиды (конваллотоксин и конвалламарин). При попадании в организм человека они вызывают резкое замедление сердечного ритма, падение артериального давления, тошноту, рвоту, головокружение, в тяжелых случаях — потерю сознания и остановку сердца. Даже вода, в которой стоял букет ландышей, становится токсичной, если в ней долго находятся срезанные цветы», — подчеркивает биолог Андрей Тихомиров.

