Эта еда под запретом: эндокринолог раскрыла, чем питаться в жару без вреда для здоровья

В жаркую погоду привычное меню может стать причиной отеков, перегрева и даже проблем с сердцем. Врач-эндокринолог Маргарита Белоусова объяснила RT , почему в зной стоит забыть о копченостях, консервах и соленьях, а также назвала безопасную норму кофе и напитков. Главный акцент, по словам специалиста, следует делать на свежих овощах, фруктах, нежирной рыбе и мясе.

Когда столбик термометра ползет вверх, организм работает в стрессовом режиме. Пищеварительная система и так испытывает нагрузку, а неправильное питание может усугубить ситуацию. Врач-эндокринолог медицинской компании «СберЗдоровье» Маргарита Белоусова в беседе с RT объяснила, как скорректировать рацион в жару, чтобы не навредить себе.

По словам специалиста, основу меню в зной должны составлять легкие продукты. Свежие овощи, фрукты, ягоды, зелень, напитки без сахара, а также нежирные сорта рыбы и мяса помогают поддерживать работу желудочно-кишечного тракта и всего организма, обеспечивая его витаминами и минералами.

Выбирая сезонные овощи, фрукты и зелень, как посоветовала эндокринолог, важно обращать внимание на свежесть и степень зрелости. Наиболее полезными считаются местные сезонные продукты. Чтобы они дольше сохраняли свойства и вкус, хранить их рекомендуется в прохладном месте, защищенном от прямых солнечных лучей.

Отдельное внимание — водному балансу. Точной рекомендации по количеству жидкости, по словам врача, не существует. Можно ориентироваться на 1,5-2 литра в день и на собственное чувство жажды. Основным напитком должна оставаться чистая питьевая вода. В качестве альтернативы, добавила специалист, подойдут минеральная вода, травяные чаи, домашние несладкие напитки с мятой и лимоном.

Однако, предупредила Белоусова, некоторым пациентам необходимо контролировать объем потребляемой жидкости и подбирать допустимую норму вместе с врачом. Это касается людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, почек, артериальной гипертензией, а также беременных женщин.

Что касается еды, то в жару, по словам эндокринолога, рекомендуется ограничить жирную и жареную пищу. Такие продукты увеличивают нагрузку на пищеварительную систему, затрудняют терморегуляцию организма и повышают риск перегрева.

Также стоит сократить употребление острых блюд. Как пояснила специалист, они усиливают чрезмерное потоотделение, что может привести к обезвоживанию.

Кроме того, как заявила Белоусова, рекомендуется избегать копченостей, консервов и солений. Эти продукты задерживают жидкость в организме, что способно привести к отекам и повышению артериального давления.

Сладкие газированные напитки в жару также следует исключить — они лишь усиливают жажду. Кофеиносодержащие напитки, включая черный и зеленый чай, рекомендуется ограничить до двух чашек в день. Они обладают мочегонным эффектом, что может привести к чрезмерной потере жидкости.

Алкоголь, заключила специалист, необходимо исключить полностью. Он ухудшает способность организма адаптироваться к высокой температуре, что увеличивает риск перегрева.

