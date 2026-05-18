Ученые научились не просто слышать птиц, а понимать, что они делают и как реагируют на опасность, пишет TCD со ссылкой на исследование Корнеллской лаборатории орнитологии, опубликованное в журнале Ecology. Для этого исследователи расположили микрофоны на природе в горах Сьерра-Невада в Калифорнии.

В рамках необычного эксперимента команда проанализировала сотни тысяч часов записей, собранных примерно на 420 милях территории. С помощью инструмента машинного обучения BirdNet на базе искусственного интеллекта (ИИ) ученые определяли виды птиц и смотрели, как те ведут себя, когда слышат крик американского ястреба-тетеревятника — хищника, который охотится на других птиц.

Оказалось, после его сигнала птицы в целом начинали меньше петь и перекликаться. При этом на юге Сьерра-Невады они затихали сильнее, чем на севере.

Особенно интересно повели себя горные гаички. Их обычная песня помогает привлекать пару и защищать территорию, а тревожный крик предупреждает об опасности. В более открытых участках леса птицы чаще переключались с «песен» на сигналы тревоги.

«Мониторинг птиц с помощью сотен микрофонов по всей Сьерра-Неваде выявил тонкие модели оценки риска, которые птицы используют в зависимости от качества среды обитания», — объяснил соавтор работы Коннор Вуд.

По словам ведущего автора Микки Пардо, такие микрофоны позволяют изучать очень тонкое поведение животных без присутствия людей и сразу на огромной территории. Для защитников природы это хороший знак: чем лучше они понимают «тайную жизнь» птиц, тем проще защищать леса и биоразнообразие.